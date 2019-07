L’app di Android Auto sparisce da alcuni smartphone con Android Q Beta 5

YouTube prova a “nascondere” i commenti nel L’app per Android : YouTube sta iniziando a testare una modifica alla sezione commenti nell'app per Android : quest'ultima non è più raggiungibile scorrendo verso il basso, ma premendo sull'apposito pulsante. L'articolo YouTube prova a “nascondere” i commenti nell’app per Android proviene da Tutto Android .

OneCast, l'app che permette lo streaming dei videogiochi di Xbox One su dispositivi mobili, disponibile in beta per Android: ecco come scaricarla.