John Kennedy | mio cugino faceva un sacco di domande Ed era veramente libero

(Di martedì 16 luglio 2019) Nei miei primi ricordi giocavo a nascondino nello Studio ovale coi miei cugini Caroline e. Io e Caroline ci nascondevamo sotto la scrivania dello zio Jack (soprannome per JFK, ndr).alla fine ci stanava. Al giro dopo, doveva nascondersi lui. Sceglieva lo stesso identico posto, sotto il Resolute desk.era costantemente allegro e giocherellone.amicizia in fretta e aveva una curiosità insaziabile. Leggeva giornali, libri, riviste e mentrecolazione era concentrato a scrivere sulla scatola dei cereali. Quando non leggeva,. Sapeva che ogni persona ha qualche storia interessante da raccontare, qualche esperienza, ed era determinato a scandagliarla.infinite, sulla storia e sulla politica o sulla cultura e su come fare un sandwich migliore.è cresciuto sotto i riflettori, ma non ha mai lasciato che le intrusioni del mondo ...

