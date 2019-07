Caso Cucchi, 8 carabinieri rinviati a giudizio per presunti depistaggi

(Di martedì 16 luglio 2019) Inizio del processo fissato per il 12 novembre prossimo. Ilaria: "Momento storico e significativo. Tutto è cominciato per merito di Riccardo Casamassima". Otto militari dell'Arma - imputati nell'ambito dell'inchiesta suirelativi alle cause della morte di Stefano- sono statia processo: questa la decisione del gup, che apre così un processo relativamente alla catena di comando deiche, stando alle accuse, avrebbe prodotto falsi per sviare le indagini. La prima udienza è fissata per il 12 novembre.A finire sotto processo saranno il generale Alessandro Casarsa, all'epoca comandante del Gruppo Roma, il colonnello Francesco Cavallo, a suo tempo ufficiale addetto al comando del Gruppo Roma, il colonnello Luciano Soligo, all'epoca dei fatti comandante della Compagnia di Montesacro, da cui dipendeva il comando di Tor Sapienza (dovevenne portato dopo essere stato picchiato alla stazione Appia), Massimiliano Colombo Labriola, luogotenente e comandante di Tor Sapienza, Francesco Di Sano, carabiniere scelto in servizio presso Tor Sapienza: per tutti l'accusa è di falso. Ci sono poi il colonnello Lorenzo Sabatino, già responsabile del nucleo operativo, e il capitano Tiziano Testarmata, già comandante della quarta sezione del nucleo investigativo, che rispondono di favoreggiamento ed omessa denuncia. Chiude la lista il carabiniere Luca De Cianni, militare autore di una nota di polizia giudiziaria, cui sono attribuiti il falso e la calunnia ai danni del supertestimone, il collega Riccardo Casamassima.