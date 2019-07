Bertolini | movimento donne è il futuro

Calcio femminile - Milena Bertolini : “Il movimento femminile è il futuro - serve però il professionismo per competere ad armi pari” : Non ci sono dubbi che i risultati ottenuti dalla Nazionale italiana di Calcio femminile ai Mondiali 2019 siano stati degni di nota. I quarti di finale sono un vanto per la gestione del CT Milena Bertolini, capace di valorizzare al meglio un gruppo di calciatrici che, pur partendo da un livello tecnico inferiore, è riuscito ad essere tra le migliori otto squadre della rassegna iridata in Francia, sfiorando la qualificazione alle Olimpiadi di ...