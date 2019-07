ASUS ROG Phone 2 si mostra dal vivo e su Geekbench con Snapdragon 855 Plus e 12 GB di RAM

ASUS ROG Phone II è il primo device ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus : Attraverso un comunicato stampa, ASUS annuncia che l'imminente ROG Phone II sarà il primo gaming Phone ad essere alimentato dall'innovativo processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus Mobile Platform.ROG Phone II offrirà agli utenti la migliore esperienza possibile di mobile gaming, integrando importanti innovazioni rispetto al ROG Phone , smart Phone acclamato a livello mondiale che ha fatto il suo debutto nel 2018. Disponibilità e specifiche ...

ASUS ROG Gladius 2 Wireless - recensione : Il primo Gladius fu un passo molto importante per ASUS e il suo marchio di periferiche da gioco ROG, "Republic of Gamers". Con questo mouse, il colosso taiwanese sfidava gli altri marchi dalla tradizione più lunga in questo campo, puntando su un dispositivo di alta fascia capace di battersi ad armi pari. Una buona qualità costruttiva e prestazioni solide gli hanno permesso di farsi un nome e aprire la strada ad altri prodotti che hanno ...

ASUS ROG Phone 2 - Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla Edition in arrivo nel 2019 : ASUS è pronta a rilasciare il proprio nuovo gaming Phone , annunciando la propria intenzione di continuare nel mercato degli smart Phone mentre per il nuovo modello Red Magic dovremo attendere qualche mese. Intanto anche Samsung lavora a una versione speciale del prossimo flagship. Scopriamo tutti i dettagli. ASUS ROG Phone 2 Sarà presentato il 23 luglio, […] L'articolo ASUS ROG Phone 2, Nubia Red Magic 4 e Samsung Galaxy Note 10 Tesla ...

ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a luglio in collaborazione con Tencent Games : A seguito delle indiscrezioni dello scorso aprile sul presunto lancio del successore di ASUS ROG Phone nel terzo trimestre 2019, l'azienda ha confermato che ROG Phone 2 sarà presentato a luglio. ASUS ha annunciato una partnership con Tecent Games (PUBG) in Cina per ottimizzare i contenuti di gioco in base al nuovo hardware in modo da offrire agli utenti la migliore esperienza di gioco possibile. L'articolo ASUS ROG Phone 2 sarà annunciato a ...