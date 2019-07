Sequestrato arsenale da guerra | c’è anche un missile aria-aria

ilfogliettone

(Di lunedì 15 luglio 2019) La Digos di Torino haun autenticodi armi da- tra cui fucili d'assalto automatici di ultima generazione, mitra, pistole e un(AAM, Air to Air) privo di carica esplosiva ma funzionante e in utilizzo alle forze armate del Qatar. L'operazione Matra - dal nome del modello del- è stata eseguita in diverse città del Nord Italia. In manette, Fabio Del Bergiolo, ex funzionario doganale 60enne - nel 1998 tra i fondatori di un movimento a favore della libera vendita delle armi e nel 2001 candidato alle elezioni al Senato nelle fila di "Forza Nuova" - che deteneva illegalmente l'di armi dae armi comuni nella sua abitazione a Gallarate, in provincia di Varese.Sempre nella casa di Fabio Del Bergiolo sono stati ritrovati stemmi e cartelli con simbologie naziste, tra cui svastiche e riferimenti alle Waffen-SS. ...

