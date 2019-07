Salvini:fiducia in Conte,ma fare presto

"E' chiaro che i tempi della Manovra li detta il presidente del Consiglio,verso il quale abbiamo piena,ma prima si fa meglio è". Lo dice il vicepremier,al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale. Le riconvoca il 6 o 7 agosto: "Identica riunione. Se decine di associazioni ci dicono 'grazie per averci ascoltato', qualcuno dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta". Sulla vicenda dei presunti fondi russi: "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto né chiesto. Non commento le non notizie".(Di lunedì 15 luglio 2019)