Salvini risponde a Conte e Di Maio | Coscienza pulita

Salvini risponde al papà di Alessio : "Pagheranno tutto" : "Mi impegno perche' queste carogne paghino tutto e fino in fondo senza sconti". Così il vicepremier, Matteo Salvini, parlando con l'Agi, risponde all'appello del papa' di Alessio D'Antonio, ucciso a Vittoria dal Suv

Lega e fondi russi - Palazzo Chigi : «Savoini invitato ai Forum con Putin». Di Maio a Salvini : «Se Aula chiama - politico risponde» : Continua a far discutere la vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Di Maio chiede subito una commissione su tutti i partiti: «Doveroso garantire la tracciabilità delle...

Fondi russi alla Lega - Di Maio : “Quando il Parlamento chiama il politico risponde”. Gentiloni : “Salvini non può fare ministro” : La presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato che alla cena del 4 luglio a Villa Madama in onore di Vladimir Putin Gianluca Savoini era stato invitato dall’esponente della Lega Claudio D’Amico. Matteo Salvini aveva detto di non saperne nulla. Il Pd chiede ai presidenti di Camera e Senato “un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto ...

Di Maio a Salvini : "Quando l'aula chiama - il politico risponde" : “Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano e lo dice la nostra Costituzione. Peraltro quando si ha la certezza di essere strumentalizzati, l’aula diventa anche un’occasione per dire la propria, difendersi e rispondere per le rime alle accuse, se considerate ingiuste”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio, invitando implicitamente Salvini a riferire in Aula ...

Conte richiama Salvini per l'incontro con le parti sociali. Lui risponde : "Lavoro da vicepremier" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

Navi della Marina non sono taxi per le Ong! Matteo Salvini risponde a Elisabetta Trenta : "Le Navi militari non sono taxi" ribatte il ministro dell'Interno Salvini a quello della Difesa Trenta, che aveva denunciato il silenzio del Viminale di fronte all'offerta di usare le fregate della Marina per trasbordare a Malta i migranti della Alex. I due a sera si ritrovano fianco a fianco sul palco di un evento a Roma, ma non incrociano nemmeno lo sguardo. E il gelo rimane.

Governo - Di Maio : “Salvini non risponde e dice di sentirsi solo sul tema dei migranti? Gli mandiamo un peluche” : “Se il ministro dell’Interno dice di sentirsi solo sul tema dei migranti, vorrà dire che se non gli possiamo neanche rispondere che ci sono strade di medio e lungo termine alternative per risolvere questo problema per sempre, gli mandiamo un peluche“. Così Luigi Di Maio, a margine della cerimonia a Roma per l’anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti in merito alle polemiche tra Salvini e il ...

Salvini risponde a Trenta : "Per me parlano i numeri - qualcuno è nervosetto" : "Non rispondo alle polemiche. Il lunedì mattina mi alzo contento, altri un po' nervosetti, problema loro": ad affermarlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rispondendo a Milano a una domanda sulle affermazioni polemiche del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sui soccorsi ai migranti in mare. A margine della cerimonia per il centenario dell'Associazione nazionale alpini a Milano, Salvini ha sottolineato: "Replicano i numeri. La ...

Salvini risponde a Carola : "Mi querela? Non mi fa paura una ricca e viziata comunista" : “Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni”. Così su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commenta la querela nei suoi confronti annunciata dal legale di Carola Rackete, capitana della Sea Watch. Il ministro ha risposto così a Alessandro Gamberini, legale della capitana di Sea ...

Giustizia - Poniz (Anm) risponde a Salvini su Sea Watch : “Giudici non rispondono a esigenze governo. È contro Costituzione” : “Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza questo è fuori dal sistema costituzionale”. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Luca Poniz, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch’io, su Radio1, a proposito della riforma della Giustizia evocata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in seguito alle sentenze e ai provvedimenti che hanno ...

Sea Watch - Patronaggio : “Manovra Carola? E’ reato secondo il codice penale e della navigazione”. Su Salvini non risponde : Luigi Patronaggio, procuratore di Agrigento, lasciando la commissione Giustizia di Montecitorio, dove è stato audito sul ‘Decreto Sicurezza bis‘ afferma che la manovra della Capitana della Sea Watch, che ha portato all’impatto con la motovedetta della Guardia di Finanza: “Noi ci limitiamo a valutare una condotta a fini penali. Condotta (la decisione di Carola Rackete di non rispettare l’alt l’approdo nel porto ...

Ex Ilva - il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio. E risponde a Salvini : “Danneggia trattativa” : sindacati, commissari straordinari e azienda sono stati convocati al ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio per il tavolo di monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex Ilva. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Di Maio accoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, ...

Di Maio risponde a Di Battista : "Mi sono inca**ato. Salvini? Ha usato i voli di Stato per la campagna elettorale" : C'erano circa 300 persone a Terni per il primo "incontro territoriale" del M5S, al quale ha preso parte anche Luigi Di Maio. L'assemblea, voluta per tornare a porgere l'attenzione nei confronti della base, è durata circa 4 ore ed è terminata con l'intervento dello stesso Capo Politico, che ha replicato alle osservazioni degli attivisti.L'incontro non era aperto alla stampa, ma alcuni giornalisti hanno potuto catturare qualche passaggio del ...

Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini : “Abbassare le tasse richiede lavoro - non interviste” : Luigi Di Maio ha risposto a Matteo Salvini, che ha minacciato di lasciare il governo, sottolineando che "La Lega ha vinto le elezioni europee, non può continuare a dire che è colpa degli altri, sembra che stia all’opposizione e non al governo", mentre le tasse si abbassano "con il lavoro e non con le interviste sui giornali".Continua a leggere