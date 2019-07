Salvini a parti sociali | vogliamo manovra anticipata più possibile

Matteo Salvini - Luigi Di Maio sui fondi russi : "La spaccatura della Lega in due partiti è sempre più vicina" : "Non sono per nulla preoccupato e non vado in Aula a parlare di fantasie" ha ribadito Matteo Salvini dopo che la sua Lega è finita nel mirino della procura di Milano che indaga sui "presunti finanziamenti illeciti" provenienti dalla russia. Eppure, dietro l'immagine del leader invincibile e ottimist

Lega : Salvini a pm - ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini a pm, ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Lega : Salvini a pm - ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini a pm, ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Matteo Salvini vede le parti sociali e Giuseppe Conte perde il controllo : "Basta scavalcarmi" : "Basta scavalcarmi". Matteo Salvini si prende tutto e Giuseppe Conte perde il controllo. I retroscena da Palazzo Chigi sono concordi: l'irritazione del premier per l'attivismo del leader della Lega anche in materia economica è ai massimi storici. Leggi anche: "Patto Pd-M5s, ora Salvini rischia gross

Conte richiama Salvini per l'incontro con le parti sociali. Lui risponde : "Lavoro da vicepremier" : "Salvini può anche incontrare le parti sociali ma la manovra economica si fa nelle sedi istituzionali con il presidente del Consiglio, il ministro dell'Economia e tutti i ministri competenti". Il vicepremier della Lega accelera sulla flat tax ma nella sede del governo si ribadisce che la prossima legge di bilancio verrà scritta a palazzo Chigi, non al Viminale. "Da vicepremier raccolgo idee", la risposta del segretario del partito di via ...

**Governo : Salvini convoca parti sociali il 15 luglio al Viminale** : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – E’ arrivata la convocazione del vice presidente del consiglio e ministro degli interni Matteo Salvini alla parti sociali. L’incontro “alla giornata di ascolto, confronto e proposta con le parti sociali sulla crescita del paese”, secondo quanto si apprende, è fissato al 15 luglio alle 10 al Viminale. L'articolo **Governo: Salvini convoca parti sociali il 15 luglio al Viminale** sembra ...

Putin : “Salvini ha contatti costanti con il mio partito. Berlusconi? Politico di statura mondiale” : Il Presidente della Russia risponde alle domande del Corriere della Sera e conferma i legami fra la Lega e Russia Unita: "La Lega e il suo leader Salvini sono attivi sostenitori di un ripristino della piena cooperazione tra Italia e Russia; si pronunciano per una più rapida abolizione delle sanzioni anti-russe introdotte dagli Usa e dall’Ue". Ed elogia ancora Berlusconi.

Partirà ancora con Sea Watch... Il papà della capitana avverte Salvini : Il padre della capitana in campo: difende la figlia, ringrazia gli italiani che le pagano le spese legali e manda un avvertimento a Salvini. "Lo rifarà di nuovo...". Più che una costatazione, quella del signor Ekkehart Rackete, padre della capitana della Sea Watch 3, è un avvertimento. Lui stesso, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammette che, per quanto proverà a dissuaderla dal tornare a bordo della nave ...

Sea Watch - Toscani : “Salvini? Un mentecatto. Meloni vuole affondare nave? Sì - ma con lei e il suo partito sopra” : “Salvini? E’ vergognoso, passerà alla storia. Chi non lascia entrare una nave passerà alla storia veramente come un mentecatto”. E’ il commento pronunciato ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dal fotografo Oliviero Toscani sul caso Sea Watch, rendendosi protagonista anche di un pepato battibecco con uno dei conduttori, Giuseppe Cruciani. Oliviero Toscani: “Salvini con la figlia di Verdini? Se ...

DENTRO FI/ Il partito segreto di Berlusconi per governare con Salvini : I bene informati invitano a guardare a quello che sta facendo uno storico sodale del Cavaliere: l'ex Dc Gianfranco Rotondi sta allestendo un doppione di FI

Salvini "re Mida" : il suo nuovo partito incassa oltre due milioni di euro di donazioni : Come spiega l'agenzia AdnKronos che ha potuto visionare il documento, nelle casse della Lega si registra un notevole passo...

Salvini - schiaffo a Di Maio : «Parti sociali entro luglio al Viminale» : «entro luglio inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica. Manderò a Landini,...

Lavoro - Salvini invita le parti sociali. «Entro luglio al Viminale» : «Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del Lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica. Manderò a Landini,...

Conti Pubblici : Salvini - 'Paese deve ripartire con taglio tasse - investimenti e lavoro' : Milano, 21 giu. (Labitalia) - "Io rivendico il diritto del governo di 60 milioni di italiani di far[...]