Ritratti dalla premiere europea de Il Re Leone

ilgiornale

(Di lunedì 15 luglio 2019) Fonte foto: Getty imagesde "Il Re" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Gli scatti d'autore dal red carpet londinese

mbmarino : Steve McCurry (Filadelfia, 23 aprile 1950) è un fotografo statunitense, uno dei fotografi della Magnum Photos, che… - Andrea80821276 : RT @riccardo_71: @Agenzia_Ansa Peccato per questa sincera e profonda amicizia, testimoniata da centinaia di momenti ritratti in fotografia,… - riccardo_71 : @Agenzia_Ansa Peccato per questa sincera e profonda amicizia, testimoniata da centinaia di momenti ritratti in foto… -