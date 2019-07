Radu chiede scusa | “Torno a casa | ho detto no a tutti per la Lazio”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Il difensore rumeno giocherà ancora nella Lazio: “Sono un nuovo acquisto, posso dare ancora molto per questa maglia”.“powered by Goal”Dall’addio ad un passo, alla conferma ufficiale. Stefancontinuerà a giocare per la Lazio. Il difensore rumeno, tra i più amati dai tifosi biancocelesti, ha spiegato in conferenza stampa quanto accaduto in queste settimane, evidenziando di voler dare ancora il massimo per la maglia che veste oramai dal 2008.Pervisite mediche e nuovo posto in squadra, pronto a lottare per trovare spazio nella Lazio, ancora una volta allenata da Inzaghi. Da Auronzo di Caudore, il difensore biancoceleste, che a ottobre compirà 33 anni, ha raccontato la sua emozione nell’esttere stato confermato.giocherà ancora nella Lazio:“Ringrazio società e presidente per l’opportunità che mi ha dato di far parte di nuovo della famiglia ...

