(Di lunedì 15 luglio 2019) Un’clamorosa che riaprirebbe uno dei casi più controversicronaca nera italiana: la prova regina contro Pietrosarebbe stata artefatta. A riportare la notizia in esclusiva è La Nazione: I segni sul proiettile trovato nell’orto di Pietro(nella foto sotto), nella maxi perquisizione dell’aprile del 1992, non sono il risultato delle impronte dell’inserimento di quel bossolo nella cameraBeretta deldi, mai ritrovata. Ma sono stati artefatti, costruiti, fabbricati. Come se qualcuno avesse voluto forzare la mano e dare consistenza ai sospetti sul contadino che, in quella primavera, era stato appena indagato per i duplici omicidi che insanguinaronotra il 1968 ed il 1985. Quella prova, che mai convinse a pieno i periti e i giudici dei due processi nei confronti del ...

mebufalino : RT @HuffPostItalia: 'Pacciani non era il mostro di Firenze'. L'ipotesi della procura di Firenze - HuffPostItalia : 'Pacciani non era il mostro di Firenze'. L'ipotesi della procura di Firenze - GeomLomasto : RT @ApocalypseNev: Adesso che sappiamo per certo che Pacciani non era il Mostro di Firenze... Che ne dite? A dx l’identikit del Mostro di… -