In the Same Boat è un particolare gioco in cui bisognerà utilizzare le espressioni

(Di lunedì 15 luglio 2019) In theun progetto sperimentale in cui i giocatori usano lefacciali per controllare una canoa, mentre navigano in un fiume pieno di ostacoli.Ilè stato in parte sviluppato da ricercatori e studenti dell'Università della California, a Santa Cruz, come progetto congiunto con l'Università di Saskatchewan. L'intero team fa parte di un programma gestito da Katherine Isbister, autrice di How Games Move Us.Ma come funziona questo In the? È presto detto: una videocamera viene posizionata su un PC, questa monitora lefacciali. Gli emoji su schermo suggeriscono di ridere o corrugare la fronte o fare una smorfia. Se viene eseguita correttamente l'espressione, la barca avanza.Leggi altro...

