FoxLife Castle | dal 16 luglio un canale dedicato alla serie con Nathan Fillion e Stana

dituttounpop

(Di lunedì 15 luglio 2019), dal 16su Sky arriva uninteramentetv conKatic.Da domani, martedì 16, al posto di+1 si accenderà. Si tratta di untemporaneo che racconterà la grande storia d’amore tra Richarde Kate Beckett, e tutti i casi a cui hanno lavorato insieme.Lui è uno scrittore di libri gialli, interpretato da, lei è una detective interpretata daKatic. Ilsarà attivo dal 16al 5 agosto, e trasmetterà tutte le otto stagioni che compongono la24 ore su 24. In totale sono 173 episodi.Fox Life, programmazioneIlservirà a rivivere le vicende della squadra omicidi della polizia di New York e la storia sentimentale dei due protagonisti. Il rapporto tra i due non sarà sempre facile, anche a causa dei loro caratteri molto diversi: tra ...

3cinematographe : Nasce il canale interamente dedicato a #Castle @foxlifeit - terraribelle86 : RT @Castle_Memories: Siete pronti ad una scorpacciata di Castle? Dal 16 luglio il canale FoxLife+1 (115 decoder Sky) diventa Fox Life Cast… - ThomasKnutson5 : RT @Castle_Memories: Siete pronti ad una scorpacciata di Castle? Dal 16 luglio il canale FoxLife+1 (115 decoder Sky) diventa Fox Life Cast… -