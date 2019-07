Conte attacca Salvini | «La manovra si fa a palazzo Chigi e i tempi li decido io»

Conte attacca Salvini sul vertice coi sindacati : «Scorrettezza istituzionale» : Il premier critica la presenza di Siri, l’ex sottosegretario al Consiglio. E avvisa il vicepremier leghista: «Se pensa di anticipare dettagli della manovra economica, entriamo nel terreno della scorrettezza istituzionale»

Conte attacca : Manovra si fa a P.Chigi : 13.22 "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale". Così il premier Conte sul summit tra il vicepremier Salvini e parti sociali. "La Manovra economica è fatta qui dal presidente del Consiglio col ministro dell'Economia e gli altri ministri interessati. Non si fa ...

Pensioni - Fornero Contesta Quota 100 - Salvini attacca : 'Sua fu legge infame' : È un duello dialettico che si rinnova senza esclusioni di colpi quello che, ormai da mesi, va in scena tra l'ex Ministro dell'Economia Elsa Fornero e Matteo Salvini. La base del dissidio resta sempre la stessa: la riforma messa in atta dal governo Monti quando al timone del Mef c'era la professoressa è sempre andata di traverso alla Lega e al Movimento Cinque Stelle. L'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte ha provato a superare la norma ...

Giuseppe Conte attacca la Germania : "Italia punita negli sforzi per crescere. Così il debito aumenterà" : Giuseppe Conte ha replicato all'Unione Europea, che ha vagliato l'ipotesi di procedura d'infrazione per debito eccessivo. La lettera, inviata ieri mercoledì 19 giugno dall'Italia, contiene un esplicito attacco agli altri paesi membri. In particolare il presidente del Consiglio ha preso di mira la Ge

Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi Di Maio : “Vergognati!” e su Conte… : Maria Elena Boschi è tornata a farsi sentire, attacco via social al ministro Luigi Di Maio, ma anche Giuseppe Conte è sotto il suo mirino Non solo Nicola Zingaretti nel mirino di una Maria Elena Boschi che è tornata a farsi sentire con insistenza. dopo gli attacchi della domenica al segretario democratico (e i retroscena del lunedì) ecco che nel mirino della … Continue reading Elena Boschi torna dopo un periodo di silenzio e attacca Luigi ...

Matteo Renzi attacca il governo : “Peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte” : Matteo Renzi torna all'attacco del governo: "In molti mi chiedono: Matteo, ma secondo te cosa è più dannoso? La stagnazione economica di Di Maio o la regressione culturale di Salvini? Bella domanda. Se dovessi dare una risposta secca direi paradossalmente che peggio di Salvini e Di Maio c’è solo Conte".Continua a leggere

Conte rassicura l’Europa - ma Salvini e Di Maio attaccano Bruxelles : Roma, 5 giu. (askanews) - "L'Italia rispetterà i dettami del Patto di Stabilità e Crescita", scrivono Giuseppe Conte e Giovanni Tria; nessuna manovra correttiva e nessun aumento delle tasse, dicono Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E' la sintesi di come il governo italiano ha accolto l'avvio, da parte della Commissione europea, dell'iter per la procedura di infrazione. Da un lato ci sono il premier e il ministro dell'Economia che assicurano la ...

Inter - Enrico Mentana risponde alla Curva Nord che attacca Antonio Conte : "Farneticanti e pregiudicati" : Arriva Antonio Conte all'Inter e si scatena la bagarre. La Curva Nord, il settore del tifo organizzato nerazzurro, ha accolto il mister con un durissimo comunicato in cui afferma che "non dimentichiamo" il suo trascorso alla Juventus e i suoi problemi con la giustizia sportiva. Un comunicato per il

Governo - Renzi attacca Conte : “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua non contiamo più una cippa” : “Abbiamo un premier indegno di rappresentare il paese, perché non sa di cosa parla”. Dal palco dell’auditorium della Fondazione Cariplo, Matteo Renzi attacca il premier Conte “responsabile della crisi internazionale che sta vivendo l’Italia. Il nostro paese non conta più un’emerita cippa per colpa sua che sta svilendo il ruolo di capo del Governo” L'articolo Governo, Renzi attacca Conte: “Indegno di rappresentare il paese. Per colpa sua ...

Governo - Toninelli : “Giorgetti? Guai ad attaccare Conte. Si va avanti se c’è fiducia tra Lega e M5s” : “Questo Governo sta in piedi se c’è una fiducia reciproca”. Così Danilo Toninelli replica al sottosegretario Giancarlo Giorgetti che in una intervista ha criticato duramente e messo in discussione il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritenuto non imparziale tra le due forze politiche di Governo. “Sono convinto che oggi se ne parlerà al Consiglio dei ministri. Guai ad attaccare Conte”. ...