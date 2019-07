LIVE Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 6-75 6-1 6-74 6-4 6-7 | si va

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Trova il dritto vincente verso l’incrocio delle righe40-0 Non controlla il dritto30-0 Stessa storia perda sinistra 15-0 Ace esterno di, è il ventesimo 6-7, prima esterna per tenere ancora il servizio proprio allo scoccare delle quattro ore 40-15prende improvvisamente la via della rete,è pronto e non perdona 30-15 Prima sulla riga a uscire di15-15 Perde il controllo del dritto in uscita dal servizio15-0 Entra in campoe ottiene il punto 6-6 Sbaglia la risposta, si continua! Il Centre Court, in maggioranza schierato dalla parte dello svizzero, esulta proprio mentre siamo vicini alla quarta ora di match Vantaggio, ace dello svizzero 40-40, 2a parità: CHE PUNTO!prende lentamente campo, va verso la rete, ma ...

