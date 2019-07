Bruni subito podio | Setterosa debutto ok

ilfogliettone

(Di domenica 14 luglio 2019) L'Italia batte un colpo ai Mondiali di nuoto di Gwangju grazie alla classe e all'esperienza di Rachele, che ha conquistato al fotofinish il bronzo nella 10 chilometri femminile in acque libere. All'Expo Ocean Park di Yeosu, l'atleta fiorentina, veterana del gruppo azzurro, in un finale combattutissimo ha trovato il guizzo giusto per salire sule portare a casa la sua prima medaglia iridata individuale della carriera, dopo l'argento ai Giochi olimpici di Rio sulla stessa distanza. La domenica in Corea del Sud ha visto gli atleti tricolori impegnati anche nella pallanuoto, con l' importante vittoria delall'esordio sull'Australia, nel sincro, con l'ottimo quinto posto di Linda Cerruti e Costanza Ferro nella finale del duo tecnico, e nei tuffi, con Giovanni Tocci 12/o nel trampolino da un metro e Noemi Batki-Chiara Pellacani settime nella piattaforma ...

