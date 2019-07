Zingaretti ha elencato i punti del programma del nuovo Pd

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Unonovello Gino Bartali sale sul palco dell'assemblea Pd per dire "l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare", chiedendo una rivoluzione interna per non essere condannati ad essere marginali nel panorama politico italiano. Non si nasconde e non nasconde al suo partito di essere indietro rispetto a Lega e Movimento 5 stelle, sul piano dell'organizzazione e delle regole interne prima ancora che nei sondaggi. È per questa ragione che il segretario ha immaginato il percorso che oggi presenta al parlamentino dem: una riforma dello Statuto da affidare alla commissione ad hoc guidata dall'ex segretario Maurizio Martina; un lavoro di ascolto del territorio, dei ceti produttivi, di imprenditori e lavoratori per mettere a punto il Piano Italia, un vero e proprioda sottoporre ad elettori e alleati nel corso di una tre giorni bolognese, dall'8 al 10 ...

