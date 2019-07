Sei un guerriero! L'amore delle figlie di Sinisa Mihajlovic

(Di sabato 13 luglio 2019) Ledisono vicine al padre in questo momento difficilissimo. L'allenatore del Bologna ed ex calciatore ha scioccato il mondo dello sport annunciando improvvisamente di essere affetto da una forma di leucemia. Viktorija e Virginia, due dei cinque figli che il commissario tecnico ha avuto dalla moglie Arianna Rapaccioni, sono ben note anche al pubblico televisivo per aver partecipato all'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi. Entrambe hanno pubblicato sulle rispettive Instagram Stories dei commenti in sostegno del genitore. "Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori", ha scritto Viktorija, mostrando gratitudine nei confronti dei tanti messaggi di sostegno ricevuti, "Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia, non lottare non è nel nostro DNA!". La sorella minore Virginia ha condiviso lo status di Viktorija e ha definito il papà un "guerriero": "Grazie di cuore a tutti, Grazie ad uno ad uno. Con il cuore".Viktorija è la figlia maggiore di, mentre Virginia è la secondogenita. L'allenatore e la Rapaccioni sono inoltre genitori di Miroslav, Dushan e Nicholas. Le due ragazze hanno ereditato la bellezza della madre, showgirl che negli ani 90 era nel cast del programma Luna Park. Entrambe influencer, il loro debutto in tv è stato segnato proprio dalla partecipazione all'Isola, in cui hanno partecipato come unico concorrente, venendo eliminate nella settima puntata. Virginia è fidanzata con il giovane calciatore Alessandro Vogliacco.