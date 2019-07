Rifiuti a Roma | l’emergenza è ora

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : è vero che l’emergenza Rifiuti a Roma è tutta colpa di Virginia Raggi? : E’ vero, come dice lo scrittore e premio Nobel Mario Vargas Llosa, che Carola Rackete merita il premio Nobel per la Pace e che l’Europa deve seguire sui migranti le politiche di accoglienza del Canada? E’ vero che il nuovo palinsesto della Rai è “sovranista” e “salviniano”? E’ vero che l’emergenza rifiuti a Roma è tutta colpa della sindaca M5s Virginia Raggi? Questa settimana Marco ...

Tortoriello : a breve partirà gruppo lavoro per soluzione definitiva Rifiuti a Roma : Roma – “A giorni partira’ un gruppo di lavoro composto da tutta la componente tecnico-scientifica molto forte presente nel Lazio per offrire con un’analisi tecnico-economica la soluzione definitiva sul tema dei rifiuti a Roma, con una proiezione verso la Citta’ metropolitana, nell’ambito dell’economia circolare, utilizzando tutta la tecnologia a disposizione con una visione laica, chiara, trasparente e ...

Rifiuti - a Roma ormai nessuno li combatte più. Ma non è l’unica città che ne è sommersa : di Claudia De Martino* Roma, si sa, è assalita dai Rifiuti urbani: disseminati ovunque da mesi, anche se l’Amministrazione capitolina dichiara che l’emergenza si è acuita solo recentemente, e in particolare dagli incendi degli impianti Tmb Salario a metà dicembre 2018 e di quello di Rocca Cencia a marzo 2019, entrambi di natura dolosa, ma i cui autori sono ad oggi rimasti ignoti e impuniti perché in entrambi i casi le telecamere erano ...

Il calvario dei Rifiuti : mezzo milione di proteste a Roma : Il malcontento dei Romani viaggia a un ritmo di reclami mai visto: mezzo milione di proteste all?anno contro i disservizi dell?Ama. E questo succedeva prima della lunga crisi dei...

Roma - pm indaga mancata raccolta Rifiuti : 19.01 Un maxifascicolo di indagine, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla Procura di Roma sulla crisi dei rifiuti nella capitale. Ala base una serie di esposti di singoli cittadini e associazioni sulla mancata raccolta nelle ultime settimane. Nel procedimento si ipotizzano violazioni del codice dell'Ambiente sulla gestione dei rifiuti così come contenuto nel decreto legislativo 152del 2006

Rifiuti Roma - la Procura apre un’inchiesta sulla mancata raccolta : “Violazione delle norme in materia ambientale” : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla crisi dei Rifiuti nella Capitale. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ipotizza, infatti, la violazione dell’articolo 256 sull’attività di gestione non autorizzata dei Rifiuti. I pm hanno aperto il fascicolo in relazione alle decine di denunce di privati cittadini – con foto allegate – e di diverse associazioni che hanno lamentato disagi per la mancata raccolta. ...

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla mancata raccolta dei Rifiuti a Roma : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma delle ultime settimane. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006.

Rifiuti a Roma : la Procura avvia un'indagine sulla mancata raccolta : La Procura di Roma ha aperto un maxifascicolo di indagine contro ignoti per la crisi dei Rifiuti nella capitale, in seguito ad una serie di esposti arrivati a piazzale Clodio da parte di associazioni e cittadini sulla mancata raccolta delle ultime settimane. Al momento nel procedimento, coordinato dal Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si ipotizzano violazioni del codice dell’ambiente sulla gestione dei Rifiuti così come ...

La procura di Roma indaga sulla mancata raccolta dei Rifiuti : Maxi-inchiesta della procura di Roma sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma. I pm hanno aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006.

Emergenza Rifiuti Roma 2019 : piano del comune - l’appello della Raggi : Emergenza rifiuti Roma 2019: piano del comune, l’appello della Raggi Nella Capitale ritorna il problema – immancabile – dell’Emergenza rifiuti. Con l’estate che avanza e il gran caldo, il problema dei rifiuti diventa ancora più urgente e, per certi versi, insostenibile. I problemi igienico-sanitari legati all’Emergenza si fanno ancor più pressanti in occasione di ondate di calore. La sindaca capitolina ...

Caos Rifiuti - tregua per Roma : viaggi all?estero e zero discariche - il piano punta solo all?emergenza : Centomila tonnellate di rifiuti pronte a partire via nave per tre anni. Direzione: i termovalorizzatori di Stoccolma e da ottobre, di Goteborg, in Svezia. Ma non solo: ci sono trattative a buon punto...

Caos Rifiuti - ma quando tornerà pulita Roma? : Quanto tempo dovrà passare prima che le strade della Capitale tornino a essere pulite? Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato alla sindaca Virginia Raggi 20 giorni per risolvere l’emergenza. Mentre per i nuovi vertici di Ama, la municipalizzata romana dei rifiuti, non si uscirà dalla crisi prima di Natale. Per Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, la città eterna invece è in un vicolo cieco: «A luglio a Roma la produzione ...

Emergenza Rifiuti a Roma : pace Raggi-Zingaretti. La sindaca : "Fate la differenziata" : Il presidente della Regione Lazio e il sindaco di Roma siglano la pace sull’Emergenza rifiuti nella capitale. Dopo l'accusa di qualche giorno fa di Virginia Raggi sull’ordinanza "inapplicabile" della Regione - con tanto di video dall’impianto della Rida chiuso di domenica - i toni sembrano cambiati. "Chiedo a tutti i cittadini di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perché solo in questo modo possiamo iniziare ...

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Normalità in 15 giorni». Conte : «Rilanciare Roma» : Emergenza Rifiuti a Roma. Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, assicura: «Roma supererà la crisi in quindici giorni». E il presidente del Consiglio, Giuseppe Costa,...