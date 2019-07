Riassunto seconda puntata di ' Chicago Med' | Reese aggredisce un paziente col peperoncino

Anticipazioni Riviera terza e ultima puntata e Riassunto seconda : Riviera, serie Canale 5: riassunto seconda puntata e Anticipazioni ultima (dell’11 luglio) E’ andata in onda stasera, giovedì 4 luglio 2019, la seconda puntata di Riviera, la nuova serie tv di Canale 5, che ha debuttato la settimana scorsa, andando però in onda di mercoledì e non di giovedì. E in attesa di scoprire le Anticipazioni della terza e ultima puntata di Riviera, in onda giovedì prossimo, 11 luglio, riportiamo brevemente di ...

Anticipazioni Manifest seconda puntata (10 luglio) e Riassunto prima : Manifest, Canale 5: riassunto della prima puntata e Anticipazioni dei prossimi episodi Ha debuttato stasera, mercoledì 3 luglio 2019, Manifest, la nuova serie tv di Canale 5, dalla trama mozzafiato: un uomo e una donna (fratello e sorella), non riescono a capire perchè, dopo un viaggio in aereo, per il resto del mondo sembrano essere passati, dal decollo… cinque anni! E in attesa di scoprire le Anticipazioni della seconda puntata (in onda ...

Anticipazioni The Resident terza puntata e Riassunto seconda : The Resident spoiler: riassunto seconda puntata e Anticipazioni terza (in onda il 9 luglio) Aspettando la terza puntata di The Resident, in onda martedì prossimo (9 luglio), come sempre in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.25 circa, riportiamo brevemente in questo paragrafo il riassunto della seconda. Nella puntata di The Resident andata in onda oggi, martedì 2 luglio 2019, come abbiamo già anticipato la settimana scorsa, Nicolette ha ...

Anticipazioni Riviera : spoiler seconda puntata e Riassunto prima : Riviera, fiction Canale 5: riassunto della prima puntata e trama della seconda (4 luglio) Ha esordito mercoledì 26 giugno Riviera su Canale 5, la nuova serie tv ambientata in Costa Azzurra, che ha come protagonista Julia Stiles, nei panni di Georgina Clios. Tre episodi della durata di quasi un’ora ciascuno hanno composto la prima puntata di Riviera, il cui riassunto lo riportiamo brevemente di seguito, per chi si fosse perso la messa in ...