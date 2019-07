Pd | Renzi presenta i comitati civici | “Non siamo una corrente” I militanti | “Noi oltre

Fatture False - i genitori di Renzi non si presentano in aula (VIDEO) : I genitori di Matteo Renzi non si sono presentati in aula per essere esaminati in aula Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno rinunciato a essere esaminati dalle parti nel processo per Fatture False che li vede imputati a Firenze insieme all’imprenditore Luigi D’Agostino. Questa mattina non si sono presentati all’udienza nella quale era previsto che fossero ascoltati. Non è escluso che … Continue reading Fatture False, i ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e FloRenzi : "Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere". Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all'allenatore: "io mi pongo l'obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra

Nicola Zingaretti presenta la segreteria del Pd : fuori Matteo Renzi - umiliato ancora : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a sorpresa ha nominato i componenti della sua segreteria, anche se aveva tempo fino a martedì prossimo. Le scelte vengono annunciate con un comunicato pubblicato sul sito del Pd, che presenta i 15 componenti scelti da Zingaretti. Si nota subito una pesantissi

Renzi : "L'Italia non conta più una cippa. Conte? Un disastro - indegno di rappresentare il Paese" : Matteo Renzi da Milano va all'attacco del governo e chiarisce che il Pd non si alleerà mai con i 5 Stelle, come previsto e auspicato da alcuni osservatori. Ospite ieri sera dell'incontro elettorale organizzato dall'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, capolista al Nord-est alle Europee, Renzi spiega: "Non vogliamo un accordo con i Cinquestelle, è ridicolo".