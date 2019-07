La tempesta Barry è diventata un uragano di categoria uno

La tempesta tropicale Barry arriverà oggi in Louisiana : La tempesta tropicale Barry arriverà sabato nel sud degli Stati Uniti, in Louisiana e in parte del Mississippi, dove migliaia di persone sono già rimaste senza corrente e dove è già stato dichiarato lo stato di emergenza. La tempesta è

New Orleans aspetta con paura la tempesta Barry - 10mila evacuati : La tempesta tropicale Barry continua ad avvicinarsi lentamente alle coste della Louisiana e quasi 10mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Ma molti residenti dello Stato del Sud-Est degli Stati Uniti sono divisi sul da farsi: "Potrebbe accadere tra qualche minuto, tra qualche ora. Abitiamo in una zona dove c'è una sola strada per entrare e una sola strada per uscire. Se siete intrappolati laggiù...", spiega William Dinkins, un ...

La tempesta Barry è sempre più vicina alla Louisiana : i Rolling Stones rinviano concerto - “state al sicuro” : Oltre 48mila famiglie sono senza corrente elettrica in Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina alla costa statunitense per trasformarsi, secondo le previsioni, in uragano di 1ª categoria. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato d’emergenza giovedì scorso. Barry dovrebbe effettuare il “landfall” sulla costa centro-meridionale della Louisiana, per poi spostarsi verso nord attraverso la Mississippi ...

Stato di emergenza ed evacuazioni : la Louisiana teme l’arrivo della tempesta Barry - diventerà un uragano : La tempesta tropicale Barry si avvicina inesorabilmente alle coste della Louisiana: quasi 10mila persone hanno già ricevuto l’ordine di evacuazione, secondo quanto riportato dai media locali. La Casa Bianca ha dichiarato lo Stato di emergenza federale. Barry potrebbe trasformarsi in un uragano: il rischio maggiore è rappresentato dalle intense precipitazioni – tra Mississippi e Louisiana potrebbero cadere fino a 50 cm. Tutte le dighe ...