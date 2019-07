Investe sei ragazzi a Cerignola | due sono gravi

agi

(Di sabato 13 luglio 2019) Seidi 12 e 13stati investiti questa sera anei pressi di un bowling alla periferia della città. I seistati investiti da un giovane di 25 anni alla guida di un'automobile. Sul posto agenti della polizia locale, della polizia di Stato e carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La zona dove è avvenuto l'investimento è buia e scarsamente illuminata Nel corso delle ore siaggravate le condizioni di uno dei seiinvestiti. Dopo essere stato ricoverato nell'ospedale del centro ofantino i medici hanno deciso il suo trasferimento agli Ospedali Riuniti di Foggia. Altri duestati ricoverati a, uno incondizioni, uno all'ospedale di Barletta e due a San Giovanni Rotondo. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di San Pio con l'elisoccorso.

