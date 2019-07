Turismo : Jesolo - buon giugno - luglio in leggera flessione : Venezia, (AdnKronos) – Il mese di giugno ha riportato il sorriso agli imprenditori del settore ricettivo alberghiero, dopo che il piovoso e freddo maggio aveva fatto ritardare l’avvio della stagione. Secondo il sistema di rilevazione H-Benchmark dell’Associazione Jesolana Albergatori, il mese di giugno (almeno fino all’ultima festività cara ai turisti di lingua tedesca) ha fatto registrare percentuali di occupazione ...

Turismo : Albergatori Jesolo - le festività tedesche riportano l'estate : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - A Jesolo, le festività tedesche risportano l'estate, con l'occupazione alberghiera che raggiunge punte dell'80 p.c. Dati statistici che sembrano destinati a mettere in secondo piano un maggio in sofferenza per il Turismo, quelli che stanno arrivando dal sistema di rilev