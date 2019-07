Sesso e disabilità | c’è un disegno di legge che aspetta di essere approvato

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Tocco un tema tabù del quale non si parla mai perché la nostra visione è ancora in larga parte orientata a considerare le persone disabili prive di diritti di varia natura ma tra questi primeggia e spicca il mancato diritto di vivere una esistenza completa anche di attività sessuale. Barriere mentali ben più arroccate di qualsiasi scala, buca o spessore fuori norma. Qui siamo proprio a non vedere la persona al di fuori di una condizione che deveun po’ pietista, tanto delicata quanto ipocrita. Nel 2013, Max Ulivieri, noto web designer e pioniere di molte campagne in favore dei disabili (portate avanti anche su questo sito), intraprende una battaglia che poi sfocia nel 2014 in una proposta presentata in Senato. Si chiede unaper istituire e tutelare la figure dell’assistente sessuale per diversamente abili. Una figura professionale già presente in Svizzera, Danimarca, ...

