Scuola | riparte il concorso per presidi | via libera del Consiglio di Stato

today

(Di venerdì 12 luglio 2019) Annullata la sentenza del Tar del Lazio: "Deve ritenersi preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della...

repubblica : Presidi, riparte il concorso per assumere oltre duemila dirigenti della scuola [news aggiornata alle 10:23] - TuttoQuaNews : RT @corriereveneto: #Scuola, a settembre si riparte con novemila cattedre vacanti in #Veneto - claudia__74 : Quindi se qualcuno ha fatto il furbo come al solito l'avrà vinta??????? Presidi, riparte il concorso per assumere qua… -