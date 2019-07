Saldi : Confesercenti Sicilia - ‘cauto ottimismo ma spesa procapite bassa’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Cauto ottimismo tra i commercianti Siciliani dopo la prima settimana di Saldi. Secondo quanto rilevato da Confesercenti, la maggioranza dei commercianti registra un andamento delle vendite con gli sconti migliore rispetto allo scorso anno. In particolare, secondo il 9,86% lo sviluppo è ‘molto positivo’, ‘positivo’ per il 45,07%, ‘uguale’ allo scorso anno per il 29,58% ...

Saldi : Confesercenti Sicilia - ‘cauto ottimismo ma spesa procapite bassa’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – Cauto ottimismo tra i commercianti Siciliani dopo la prima settimana di Saldi. Secondo quanto rilevato da Confesercenti, la maggioranza dei commercianti registra un andamento delle vendite con gli sconti migliore rispetto allo scorso anno. In particolare, secondo il 9,86% lo sviluppo è ‘molto positivo’, ‘positivo’ per il 45,07%, ‘uguale’ allo scorso anno per il 29,58% ...