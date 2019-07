MEGAN RAPINOE Video | siparietto hot in diretta agli Espy | lei non si scompone

Fuori programma sexy per MEGAN Rapinoe! Fuori di se** in diretta tv : Sul campo di calcio ha stupito tutti per il suo talento, ma alla consegna dei premi Espy per le eccellenze sportive Megan Rapinoe ha lasciato a bocca aperta per il suo sex appeal. Alla cerimonia per il conferimento dei riconoscimenti alle eccellenze sportive, che si è tenuta al Microsoft Theater di Los Angeles, la giacca della capitana della nazionale di calcio femminile Usa si è aperta un po’ troppo, lasciando vedere una bella porzione di seno ...

Calcio femminile - MEGAN RAPINOE torna all’attacco : “non andremo da Trump - non siamo un trofeo da esibire” : Il capitano della selezione americana campione del mondo ha confermato come non accetterebbe l’invito di Trump alla Casa Bianca Non è cambiato di una virgola il pensiero di Megan Rapinoe nei confronti di Donald Trump, il capitano della nazionale femminile americana campione del mondo ha confermato di voler declinare l’eventuale invito del Presidente degli USA alla Casa Bianca. AFP/LaPresse Intervenuta alla CNN, la campionessa ...

MEGAN RAPINOE - la freddezza dagli undici metri e quella contro Trump : È il 1968, siamo allo Stadio Olimpico di Città del Messico e i velocisti Tommie Smith e John Carlos hanno appena vinto la medaglia d’oro e quella di bronzo nei 200 metri, con nel mezzo l’australiano Peter Norman e il record del mondo di Smith con 19.83 secondi. Salgono sul podio e, sulle prime note di The Star-Spangled Banner, alzano il pugno sinistro con un guanto nero. Non cantano l’inno. Per protesta. Il CIO chiede la loro esclusione dai ...

Mondiale femminile - delirio Usa : Jill Ellis e MEGAN RAPINOE al settimo cielo : “E’ veramente un gruppo incredibile, è stato un viaggio pazzesco. Non posso che ringraziare le ragazze, è stato fantastico”. Sono le dichiarazioni di Jill Ellis, ct degli Stati Uniti campioni del mondo dopo il successo in finale per 2-0 sull’Olanda nel Mondiale femminile. “Non riuscivo quasi a parlare, ho detto a tutte che sono state incredibili – ha aggiunto – Ho detto solo di godersi il momento. ...

Calcio femminile - gli Usa campioni del mondo. Battuta l’Olanda 2-0. A segno MEGAN RAPINOE su rigore e Rose Lavelle : Gli Stati Uniti hanno vinto la Coppa del Mondo di Calcio femminile. Le americane hanno battuto per 2-0 l’Olanda. Entrambi i gol stelle e strisce sono arrivati nel secondo tempo. Usa in vantaggio al 61′ quando Megan Rapinoe ha trasformato un Calcio di rigore assegnato per l’intervento in gioco pericoloso del difensore orange Van der Gragt ai danni della stella Alex Morgan. Con l’Olanda in confusione, il raddoppio è ...

MEGAN RAPINOE - la calciatrice dei diritti civili (e anti Trump) : Megan Rapinoe non si ferma più. Due gol alla Francia, dopo i due alla Spagna, e gli Stati Uniti sono in semifinale al Mondiale di calcio femminile. Due gol alla Francia, dopo i due alla Spagna, e la possibile visita alla Casa Bianca in caso di vittoria del quarto titolo nella storia del calcio femminile americano si avvicina un po’ di più. Una visita a cui lei, comunque, non parteciperà. L’ha detto chiaramente: «I’m not going ...

La capitana Usa boicotta l'inno - Trump furioso contro MEGAN Rapinoe : Lo aveva promesso e lo ha fatto continuando così la sua battaglia contro la Casa Bianca di Donald Trump. Megan Rapinoe, la capitana degli Stati Uniti ai Mondiali di calcio femminili, boicotta l’inno nazionale attirandosi l’ira del presidente americano, ‘sfidato’ davanti agli occhi del mondo.“Penso che il suo atteggiamento non sia appropriato” critica il tycoon, dicendosi disturbato dalle immagini che ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - MEGAN RAPINOE : “Non andrò alla Casa Bianca”. La risposta di Donald Trump : “Non manchi di rispetto” : I Mondiali 2019 di Calcio femminile negli Stati Uniti stanno facendo clamore non tanto per le prestazioni in campo delle campionesse in carica, ma piuttosto per il duro botta e risposta tra la capitana Megan Rapinoe e il presidente Donald Trump. Tutto è iniziato prima della partita con la Spagna, vinta dalle americane per 2-1, in cui Rapinoe ha deciso di non cantare l’inno nazionale come forma di protesta contro le diseguaglianze. Un ...

Mondiali di calcio femminile - MEGAN RAPINOE non canta l’inno : Donald Trump si infuria : Il presidente degli Stati Uniti si è infuriato per il gesto di Megan Rapinoe, star della Nazionale femminile americana che non ha cantato l’inno prima di un match Scintille e clima tesissimo tra il presidente Donald Trump e Megan Rapinoe, una delle star della Nazionale americana di calcio femminile impegnata ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse L’inquilino della Casa Bianca si è infuriato per il gesto compiuto dalla ...

MEGAN RAPINOE - niente inno se gli USA discriminano le minoranze : Capelli rosa, sguardo fiero, numero 15 sulla schiena e (ogni tanto) fascia da capitano: stiamo parlando di Megan Rapinoe, centrocampista offensiva della nazionale di calcio femminile statunitense. Il sito della federazione calcio Usa parla di lei come di “una forza dentro e fuori del campo”.Quarantacinque goal all’attivo con la nazionale, di cui uno durante la prima partita ai mondiali femminili 2019. Non è per questo, ...