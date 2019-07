Lecce | chiuse indagini sulla giustizia truccata a Trani | 12 indagati | oltre a Savasta e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Dodici: è questo il numero definitivo del sistemasecondo il provvedimento di chiusuradella Procura di’, con accuse di sentenze pilotate in cambio di mazzette avvenute tra il 2014 e il 2018. Nel documento a firma dei sostituti procuratori Roberta Licci e Giovanni Gallone compaiono i nomi dell’ex gip diMichele Nardi, ora in carcere a Taranto e considerato “capo, promotore e organizzatore dell’associazione”; dell’ex pm diAntonio, che ha collaborato ammettendo responsabilità, si è dimesso dalla magistratura e ha ottenuto gli arresti domiciliari; dell’ispettore di polizia del commissariato di Corato (Bari) Vincenzo Di Chiaro, ora in carcere a. Tutti e tre sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari e falso. ...

