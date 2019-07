Il grande piano di Amazon per riqualificare i suoi dipendenti

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 : a Compiano grande sfida per la maglia tricolore. Nibali il più atteso - Ciccone - Bettiol e Ulissi tra i favoriti : Ci apprestiamo a vivere una grande sfida per la maglia tricolore a Compiano, dove questo pomeriggio conosceremo il nuovo Campione d’Italia di Ciclismo. Una gara che si preannuncia spettacolare, considerando il percorso adatto agli attacchi e un startlist che quest’anno raggiunge un livello davvero elevatissimo, visto che saranno al via tutti i migliori corridori del Bel Paese. Sulla carta sarà una corsa dura e molto selettiva, visti gli oltre ...

Lavoro : Boccia - 'serve grande piano di inclusione di giovani' : Verona, 11 giu. (AdnKronos) - "L'incremento di occupazione e del Lavoro è il fine di tutto, serve un grande piano di inclusione dei giovani nel mondo del Lavoro, detassando il Lavoro per i giovani e poi avviare una grande stagione di infrastrutture per il paese, in chiave europea, che avrebbe un eff