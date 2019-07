Google ci riprova con i social network | lancia Shoelace

wired

(Di venerdì 12 luglio 2019). Il nuovochesta testando a New York (fonte:) Dopo il fallimento di+, Big G non ha resistito alla tentazione di creare un nuovo. Si chiamala nuova piattaforma in fase di lancio, che consentirà ai suoi utenti di entrare in contatto con persone geograficamente vicine e con cui condividono gli stessi interessi. Nato dalle menti del team di lavoro per prodotti sperimentali di, Area 120, ilora è disponibile sotto forma di applicazione e, per il momento, è nella sola area metropolitana di New York. L’applicazione, rilasciata nelle versioni Android e iOS, è caratterizzata da un’interfaccia che fa largo uso di emoji ed è progettata per consentire all’utente di selezionare i propri interessi e trovare chi li condivide nelle vicinanze. In fase di test un team di ingegneri in carne e ossa gestirà il ...

infoitscienza : Purtroppo è proprio così: Google ci riprova con i social con l’app Shoelace - infoitscienza : Social network, Google ci riprova con la nuova piattaforma Shoelace - marcofromsicily : Social network, Google ci riprova con il nuovo Shoelace -