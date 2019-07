Giocare a Minecraft è utile per sviluppare la creatività | almeno secondo uno studio

eurogamer

(Di venerdì 12 luglio 2019) A quanto pare i ricercatori dell'Iowa State University hanno scoperto chepuòla.Per portare prove evidenti della loro affermazione, i ricercatori hanno suddiviso un campione di persone in quattro gruppi: due di questi avrebbero giocato a, un gruppo a Nascar, mentre l'ultimo avrebbe guardato la TV. In seguito, a tutti i partecipanti è stato chiesto di disegnare degli alieni: la loroè stata misurata basandosi su quanto le persone si allontanavano dal concetto di "forma umana".I partecipanti che hanno giocato asenza istruzione sono risultati i più creativi. Curiosamente, ilgruppo di giocatori dia cui è stato chiesto dinel modo più creativo possibile non ha fatto nulla di meglio nel test dirispetto a chi era stato assegnato alla TV o al gioco di corse.Leggi altro...

