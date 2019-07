Fiorentina | Montella | “Chiesa ha un contratto e non ci risulta voglia andar via

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) “C’è la volontà da parte di tutti di cambiare, il mio compito è valutare il patrimonio dellavisto che ci sono giocatori che hanno mercato. Con 4-5 anni in più di esperienza, con vittorie e delusioni, ma sicuramente ora sono molto più sereno”. Così Vincenzo, allenatore della, nel corso della conferenza stampa a Moena prima della partenza per la tournée negli USA. Inevitabile parlare del futuro di Federico Chiesa: “Chiesa ha uncon lae non cie via. Finché non verrà in America non capiremo quello che vuole fare”. Il mercato ha fatto da padrone nelle domande rivolte al tecnico viola: “De Rossi? Daniele è un obiettivo, potrebbe dare tanto. Lo ha detto anche Joe Barone. Abbiamo insistito tanto per farlo arrivare alla– ha spiegato– perchè era ...

salpaladino : RT @GoalItalia: Fiorentina, Montella categorico su Chiesa: “Abbiamo detto cento volte che resta. De Rossi? Porte aperte per lui” ?? https:… - SimoneAvsim : RT @GoalItalia: Fiorentina, Montella categorico su Chiesa: “Abbiamo detto cento volte che resta. De Rossi? Porte aperte per lui” ?? https:… - FrancescoZei : #Simeone non vuole fare la riserva (e pensa di andare via) Per #Montella non è l'attaccante titolare... Quindi la c… -