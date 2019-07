Andersen dalla Sampdoria al Lione | c’è la firma | sarà presentato nel pomeriggio

lanotiziasportiva

(Di venerdì 12 luglio 2019) Joachimè pronto a diventare un nuovo giocatore delto il contratto, l’ormai exnel.“powered by Goal”Il passaggio di Joachimalè ormai cosa fatta. Mancano ormai solo gli annunci per rendere ufficiale tutta l’operazione, tra le più onerose nella storia dei due club.Il giocatore danese, secondo ‘RMC Sport’, avrebbe già messo lasul suo contratto con il la squadra francese. La presentazione ufficiale dovrebbe arrivare alle ore 15.00.intanto sarebbe volato anella giornata di ieri, come può lasciar intendere una story caricata su Instagram ieri intorno a mezzogiorno. Un aereo e la scritta “andiamo”, un segnale quasi inequivocabile.Il costo totale dell’operazione dovrebbe essere di 24 milioni di euro di parte fissa più 6 milioni di bonus. ...

DiMarzio : #Andersen dalla @sampdoria al @OL, fatta ora: 25 più 5 bonus confermate le cifre @SkySport #calciomercato - MilanLiveIT : #Lione, confermato l'arrivo di #Andersen dalla #Sampdoria: 'Il giocatore è in Francia' #calciomercato - Torrenapoli1 : UFFICIALI #Lazzari alla #Lazio e #Murgia alla #Spal #Andersen dalla Samp al #Lione #Rossettini al #lecce #Hurtado n… -