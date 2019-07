Traffico Roma del 11-07-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di giovedì 11 luglio 2019) PER UN INCENDIO CHIUSA VIA DEL CAPPELLACCIO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA; DI CONSEGUENZA CHIUSA LA VIA DEL MARE TRA VIA DEI COCCHIERI E VIA DELL’IPPICA NELLE DUE DIREZIONI. SUL POSTO È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. TUTTO ILÈ DEVIATO SULLA VIA OSTIENSE. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI ANCHE SULLAFIUMICINO E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANASUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE E RALLENTAMENTI DALLA TG EST A TOR CERVARA, IN USCITA DIREZIONE RACCORDO ANULARE, IN ENTRATA VERSO LA TG EST ALTRE FILE DA PORTONACCIO; CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA E DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLAL’AQUILA IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI DISAGI PER LAVORI, SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA E QUINDI CI SONO RALLENTAMENTI TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SUL RACCORDO ...

_Carabinieri_ : A #Roma e in provincia di #Viterbo, arrestate 7 persone per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupef… - Rvaticanaitalia : Morte #Lambert 'Non farsi carico dei più fragili è far vincere la cultura della #solitudine. A questi drammi bisogn… - Rvaticanaitalia : Malati di #Aids casa 'Raggio di sole' della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano di #Bitonto respinti da u… -