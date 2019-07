Taranto | tornado si abbatte sul capoluogo ionico | gru cade in mare | disperso operaio

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tutti la chiamano la "secchiona": è una delle gru dello stabilimento ex Ilva, oggi Arcelor Mittal, che ha sede a. Ieri pomeriggio l'imponente stabilimento industriale, così come tutto il, è stato investito da unche ha sprigionato una forza davvero spaventosa. La gru in questione non ha retto alle fortissime raffiche di vento ed è caduta in, trascinando con sé unoriginario della provincia tarantina: Cosimo Massaro, questo il nome dell'uomo 40enne, che attualmente risulta. Ieri sera si era diffusa una notizia, poi rivelatasi infondata, che il corpo esanime dell'uomo fosse stato ritrovato sott'acqua, mentre intorno alle ore 23:00 la stessa azienda Arcerlor Mittal ha emanato un comunicato nel quale dichiarava che le ricerche dell'uomo erano state ufficialmente sospese. Le stesse riprenderanno oggi. Il dramma intorno alle ore ...

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - METEO CRONACA DIRETTA: TORNADO a TARANTO, CROLLA una GRU!C'è un disperso -… - fulviagr : RT @fsrana74: @SkyTG24 state parlando di ex #Ilva, fate uno sforzo e documentate un presunto morto ad #ArcelorMittal ora accidenti #Tornado… - fsrana74 : @SkyTG24 state parlando di ex #Ilva, fate uno sforzo e documentate un presunto morto ad #ArcelorMittal ora accidenti #Tornado #Taranto -