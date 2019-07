Russia : Salvini - ‘sono contro sanzioni - va avvicinata a Ue’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io ritengo le sanzioni alla Russia un errore”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb spiegando cha la Russia va “avvicinata all’Europa. Per anni hanno provato a far entrare la Turchia in Europa ma che c’entra la Turchia in Europa? Chi è più vicina l’Europa la Russia o la Turchia?”. L'articolo Russia: Salvini, ‘sono contro sanzioni, va avvicinata a Ue’ ...

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Russiagate - indagato l'ex portavoce di Salvini per i presunti fondi russi alla Lega : Nell'audio diffuso dal giornale statunitense Buzzfeed, in cui si sentono tre italiani interloquire con tre russi, l’unica...

Lega : Rizzo (Pc) - ‘Salvini e la Russia? nostro Paese da sempre a sovranità limitata’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io sono stato per tanti anni assieme a un uomo che chiamava Armando Cossutta, un uomo che conosceva la politica internazionale e una delle frasi che mi colpì molto, quando ci furono le rivelazioni del dossier Mitrokhin, è questa: ‘Le informazioni si gestiscono, non si divulgano’. In questo mondo ci sono tante informazione. Informazioni che si gestiscono, oggi forse ancora di più che nel ...

Il governo e Conte si schierano con la Russia : “No alle sanzioni e fiducia in Salvini” : Da una parte il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esprime la sua fiducia in Matteo Salvini in merito alla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega. Dall'altra, il neo-ministro per le Politiche europee, Lorenzo Fontana, ritiene Mosca "un grande partner" e chiede di abolire le sanzioni con l'obiettivo di dare "una spinta al commercio".

Lega : Conte - caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

Russiagate sulla Lega - aperta un'inchiesta. Salvini : "Siamo scomodi" : Il dipartimento "reati economici transnazionali" della procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa...

Salvini : siamo scomodi.Da Russia 0 soldi : 12.54 "In Europa si distribuiscono poltrone a tutti tranne ai leghisti,il partito più votato d'Europa, perché sono razzisti, populisti,prendono soldi in Russia.. Zero, Zero.Chiunque dica il contrario mente.siamo scomodi.siamo indagati, ascoltati,processati.Sono e siamo minacciati quotidianamente con proiettili". Così Salvini su Fb risponde agli attacchi rivolti alla Lega. Salvini ha anche accusato il presidente Fico di bloccare emendamenti ...

**Lega : Pd chiede audizione Salvini - Savoini e ambasciatori su caso Russia** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il Pd ha appena formalizzato in Commissione Affari Europei alla Camera la richiesta urgente di audizione di Matteo Salvini, Gianluca Savoini, Alberto Nardelli “e degli ambasciatori italiano in Russia e russo in Italia” sull’inchiesta di BuzzFeed. Lo rende noto il deputato dem Filippo Sensi in un tweet.L'articolo **Lega: Pd chiede audizione Salvini, Savoini e ambasciatori su caso Russia** ...

Lega-Russia - Savoini si difende : “Vogliono dare fastidio a Salvini”. E attacca il M5S : “Anche loro hanno rapporti con Mosca” : “Si tratta di un tentativo di dare fastidio a Salvini. Il M5S invoca trasparenza? Anche loro hanno rapporti con la Russia“. Giancarlo Savoini difende se stesso, la Lega e Matteo Salvini dopo la registrazione pubblicata da BuzzFeed dove il presidente dell’associazione Lombardia-Russia sembra concordare con alcuni emissari di Mosca un accordo per finanziare il Carroccio. “Denuncio chiunque mi attribuisca azioni ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Luglio : Lega - dalla Russia con gasolio. Salvini : “Mai un rublo” : L’audio L’affare petrolio di Mosca per finanziare la Lega Il caso – BuzzFeed pubblica la conversazione del leghista Savoini con i russi: una commessa da 1,5 miliardi di dollari, il 4% al partito per la campagna delle Europee di Carlo Tecce TeleTerzaEtà di Marco Travaglio Il “sovranismo” si porta su tutto, come il trench, il jeans, il cardigan e il beige. Quando qualcuno, nei talk show, è a corto di argomenti, fa una bella tirata ...

Soldi da Mosca - qualcuno in Russia inguaia Salvini : Salvini è sotto scacco. È la deduzione più inquietante dello scandalo dei Soldi russi. Forse ancor più inquietante dei contenuti dell’incontro all’Hotel Metropol fra il braccio destro del vicepremier leghista, Gianluca Savoini, e tre anonimi negoziatori russi, durante il quale quest’ultimo mendica Soldi (in maniera illecita) per finanziare la campagna elettorale europea della Lega.Salvini è ...