Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani venerdì 12 luglio Orari | tv e streaming

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 in tv : su che canale vederli gratis e in chiaro. Il palinsesto completo della RAI : I Mondiali 2019 delle discipline acquatiche si disputeranno a Gwangjiu dal 12 al 28 luglio, in Corea del Sud andranno in scena le rassegne iridate di Nuoto, tuffi, Nuoto sincronizzato, pallaNuoto, Nuoto di fondo e tutte le grandi stelle del circuito si daranno battaglia per la conquista della ambite medaglie. Ci aspettano due setimane abbondanti di grande spettacolo per uno degli eventi sportivi più importanti della stagione che anticipa ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : la 4×100 sl dell’Italia - una mina vagante con il valore aggiunto di Santo Condorelli : Un bell’enigma la 4×100 stile libero azzurra in vista di Gwangju. L’Italia ha il campione d’Europa in carica, è una squadra in cui i giovani starebbero soppiantando la generazione che ha tenuto alto il tricolore fino a Budapest 2017, giocandosela sempre ad alto livello e riuscendo solo a sprazzi ad offrire il massimo delle sue potenzialità, eppure in valigia per la Corea gli azzurri della velocità hanno dovuto infilare una ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Nicolò Martinenghi : dove eravamo rimasti? La risalita del giovane ranista in vista della rassegna iridata : Nicoló Martinenghi era e resta un tesoro per il Nuoto italiano e il Mondiale di Gwangju è l’occasione giusta per riprendere un discorso interrotto quasi due anni fa a causa di un problema fisico inusuale per quanto fastidioso per un nuotatore e in particolare per un ranista, la pubalgia. Il varesino, dopo una stagione, quella passata, di stop ha ripreso lentamente, prima ad allenarsi a secco, poi a nuotare e infine ad andare forte, molto forte. ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : inizia il percorso di avvicinamento della spedizione azzurra : Comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Nuoto in vista dei Mondiali di Gwangju che si disputeranno dal 21 al 28 luglio. La maggior parte degli Azzurri, tranne chi prenderà parte alle gare di fondo e il gruppo in altura a Font Romeu, raggiungerà Tokyo per un ritiro pre-Mondiale nella giornata del 9 luglio nella stessa struttura che sarà sede del collegiale di avvicinamento alle Olimpiadi del prossimo anno. ...

Mondiali Gwangju 2019 - il calendario e le date giorno per giorno. Programma - orari e tv di nuoto - pallanuoto - tuffi - sincro e fondo : Dal 12 al 28 luglio si disputeranno i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, l’appuntamento è a Gwangjiu (Corea del Sud) dove andranno in scena le rassegne iridate di nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. Ci aspettano due settimane di grande passione in terra asiatica, un’autentica scorpacciata per tutti gli appassionati che potranno gustarsi la lotta per le medaglie tra i migliori campioni in ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Gregorio Paltrinieri la stella a Gwangju : La pattuglia delle acque libere è pronta per l’avventura dei Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella discussa, lui che ormai da un ...

Tuffi - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. Fari puntati su Giovanni Tocci e su Elena Bertocchi a Gwangju : La Nazionale italiana di Tuffi che gareggerà nella 18esima edizione dei Mondiali è cosa fatta. Dal 12 al 20 luglio, a Gwangju (Corea del Sud), la selezione nostrana si cimenterà al Nambu University Municipal Aquatics Center cercando di ben figurare e magari replicare i grandi riscontri di due anni fa a Budapest (Ungheria), quando dal metro sia Giovanni Tocci che Elena Bertocchi si tinsero di bronzo. Una replica però non sarà cosa facile per il ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019 : il calendario delle gare in piscina. Programma - orari - date e tv : Dal 21 al 28 luglio 2019 andrà la 18esima edizione dei Mondiali di Nuoto in vasca lunga a Gwangju (Corea del Sud). L’evento clou dell’anno della piscina tra le corsie, ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà un banco di prova importante per i nuotatori, pronti a centrare la top-3 iridata e regalare grandi emozioni. La Nazionale italiana, reduce dalla folgorante rassegna continentale a Glasgow (Gran Bretagna), vuol confermarsi ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Ilaria Cusinato dà forfait per un virus. Brutte notizie per i Mondiali a Gwangju : Prende il via quest’oggi la 56esima edizione del Trofeo Settecolli, rinomato meeting di Nuoto che vede ai nastri di partenza tutta la Nazionale guidata da Cesare Butini. Un evento che ha richiamato tanti atleti stranieri di un certo calibro, tra cui la magiara Katinka Hosszu e il britannico Adam Peaty. Purtroppo, arriva una notizia negativa sul fronte italico dalla piscina del Foro Italico: la mistista Ilaria Cusinato non prenderà parte ...