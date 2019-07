Macron fa la morale a Salvini | ma non ha voluto la Sea Watch

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Mauro Indelicato La comandante della Sea3, Carola Rackete, spiega che nei giorni caldi del caso che riguarda la nave della sua Ong aveva chiesto attracco a Marsiglia “Avevamo chiesto autorizzazione al governo francese per attraccare a Marsiglia, ma non c’ha risposto nessuno”. Non è una provocazione, né una dichiarazione fuoriuscita da un personaggio marginale agli attuali casi che riguardano la tematica dell’immigrazione. Si tratta di Carola Rackete, la comandante della Sea3. La protagonista, sotto il profilo politico, di questo primo scorcio dell’estate è intervistata nei giorni scorsi da Tomas Statius per Le Nouvel Observateur. Tra i punti più interessanti delle dichiarazioni della ragazza tedesca, emerge per l’appunto quella riguardante il governo francese: “Abbiamo contattato il porto di Marsiglia per sapere se potevamo attraccare. La richiesta è stata ...

