(Di giovedì 11 luglio 2019) “Mi ritorni in mente, bella come sei”. Era il 1969 quandocantava queste parole scritte da Mogol. E se nel brano lui vede un amore “dissolversi nel vento”, a 50 anni dalla pubblicazione di questo singolo, l’amore degli ascoltatori per il cantautore di Poggio Bustone non si è affatto dissolto, anzi è più vivo che mai. Ora, finalmente, il suo repertoriosu Spotify e sulle altreper l’ascolto in streaming. La decisione è stata presa dal liquidatore della società Edizioni Musicali Acqua Azzurra proprietaria di tutto il catalogo di canzoni firmate dae Mogol tra il 1969 e il 1980, nel tentativo di salvaguardare il patrimonio. Ma com’è stato possibile essere arrivati alla liquidazione di una società che, solo di diritti d’autore, guadagna 800-900 mila euro all’anno? La risposta è ...

Corriere : Lucio Battisti on line, cade l’ultimo tabù: «La sua musica si potrà scaricare» - RollingStoneita : #LucioBattisti su Spotify? Pare sia la volta buona #11luglio - MatteoMarchini5 : Lucio Battisti sarà disponibile online: “il suo canto libero” nelle piattaforme streaming, da Spotify ad Apple Music -