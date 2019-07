LIVE Svitolina-Halep | Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA | 1-6 3-4 | la rumena conquista

oasport

(Di giovedì 11 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40non va a rete e alla fine sbaglia il dritto. Grande difesa di. Ancora un match point. 15-40 Ci sono due match point per Simona. 15-30si offre al passante in corsa di. 15-15 Rovescio in rete per. 0-15 Solito schema di. Muovee poi la punisce con la smorzata. 3-5 Ace died oraserve per restare nel match. 40-15 Bel vincente di dritto della. 15-15 Fantastico rovescio lungolinea di. 0-15mette in corridoio il dritto. 3-4sbaglia e arriva il break di. Un mattoncino verso la finale. 15-40 Ci sono due palle break per Simona. 15-30 Fuori di pochissimo il dritto lungolinea di. 0-30 Brutto errore di. 3-3 Terzo game a zero al servizio per. 40-0 Dritto vincente della. 30-0 Brutto errore di ...

