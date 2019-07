De Laurentiis | «Agnelli non vuole una Champions per pochi»

Malagò : «Agnelli è una persona determinata mentre De Laurentiis è vulcanico» : Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista a TuttoSport, in cui ha parlato anche del suo futuro «Sto decidendo se ricandidarmi» Parlando del campionato Italiano Malagò non ha dubbi che anche il prossimo anno dominerà la Juventus «Ogni anno, ad agosto, i suoi colleghi mi chiedono chi vincerà il campionato. Ecco, le rispondo già adesso: anche l’anno prossimo vincerà la Juve. C’è un gap troppo forte che non è ...

De Laurentiis : 'Agnelli ha potere - alla Juve hanno regalato 75 milioni per lo stadio' : La chiusura della stagione è oramai alle porte, restano infatti due partite di Serie A, ma i primi due posti sono già definiti da qualche giornata. La Juventus ha trionfato per l'ottavo anno di seguito in campionato, mentre il Napoli ha raggiunto anche quest'anno il secondo posto. In merito alla Serie A ed in generale sul calcio italiano, ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in un'intervista al Corriere dello Sport. Oltre a ...