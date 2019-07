Csm | sì al rinnovamento | no al trasformismo

huffingtonpost

(Di giovedì 11 luglio 2019) (Testo a cura del Presidente di Magistratura Indipendente Maria Grazia Arena e del Segretario Paola D’Ovidio)Il gruppo di Area si fa, al cospetto dei colleghi, alfiere del cambiamento; muove da un ripudio delle mere declamazioni di principio e parla di affrontare “snodi cruciali”, esprime uno stato di allerta per le “poste altissime in gioco” intendendo procedere al salvataggio dell’autogoverno e allargare addirittura il suo orizzonte fino ad assicurare, grazie alla sua provvidenziale azione, l’autonomia stessa della magistratura. Sostiene ancora che il fenomeno della degenerazione correntizia sarebbe nel complesso secondario a fronte del “salto di qualità” costituito dalla nota vicenda “Palamara-Ferri”, e proclama la sua superiorità etica sbilanciandosi nel dire che “non siamo tutti uguali” ...

