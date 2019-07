Croazia | papà la abbandona in auto | muore una bimba di quattro anni

Blastingnews

(Di giovedì 11 luglio 2019) Tragedia a Rovigno, in, dove una bambina di soliha perso la vita dopo un'agonia durata due giorni: illa avevata indomenica mattina durante le ore più calde della giornata. L'imprevisto al lavoro e la tragedia Doveva essere una mattinata tranquilla in compagnia dei genitori, poi qualcosa è andato storto: stiamo parlando di quanto accaduto domenica mattina a Rovigno, nella penisola istriana, ad una bambina di soli. La piccola aveva seguito il suo, parrucchiere trentatreenne, convocato per un'urgenza a lavoro: l'uomo avrebbe dovuto impiegare soltanto pochi minuti per sbrigare la pratica, ritenendo opportuno lasciare la piccola inper un breve arco temporale. La risoluzione del problema ha però richiesto maggior impegno e tempo del previsto ed ecco che quello che sarebbe dovuto esser un rapido intervento di cinque minuti, ha ...

