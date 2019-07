Coordinamento docenti infanzia e primaria con 180 giorni di servizio | comunicato

scuolainforma

(Di giovedì 11 luglio 2019) Il governo Conte ha manifestato l’intenzione di procedere alla stabilizzazione deiprecari mediante i concorsi straordinari riservati a chi è in possesso delconseguito presso la scuola statale. La Corte Costituzionale ha confermato la piena legittimità delle procedure riservate a chi è in possesso di requisiti specifici. I diplomati magistrali hanno potuto usufruire delle disposizioni contenute nel decreto dignità per il quale è stato possibile bandire un concorso riservato per coloro che possedevano 2 annualità dinelle ultime 8. Tuttavia, il limite delle due annualità imposto nella precedente sessione riservata aidella scuolae dell’, contiene una contraddizione in termini. TUTTI IN POSSESSO DEL MEDESIMO TITOLO ABILITANTE, ma esclusi in virtù di un limite che non può escludere il ricorso al contenzioso da parte di chi ...

