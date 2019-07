Con la custodia Bigben la nostra Switch Lite sarà al sicuro

Usa - Con fine : muore migrante in custodia : E' morto un altro migrante che era stato preso in custodia dagli agenti di frontiera Usa. Si tratta di un uomo originario del Nicaragua di 52 anni, deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale. Lo rende noto il Custom and Border Protection degli Stati Uniti.

Napoli - il giudice Conferma la custodia in carcere per l’uomo che ha ferito Noemi : È stata confermata stamattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Armando Del Re, l’uomo di 28 anni accusato di aver aperto il fuoco in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio, nel tentativo di uccidere Salvatore Nurcaro. Nella sparatoria erano rimaste ferite la piccola Noemi, di 4 anni, le cui condizioni stanno migliorando, e sua nonna di 51 anni. La custodia in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini ...