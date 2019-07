Chi è Gianluca Savoini

GIANLUCA PETRAChi - PRESENTAZIONE ROMA/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Non puoi lottare contro Chi è più forte! Gianluca Vialli parla del tumore : Gianluca Vialli è stato un vero campione, un campione che tutti hanno amato sotto il profilo sportivo e che continuano ad amare come uomo. Un grande. Di recente Gianluca Vialli è tornato a Cremona, nella sua città natale, davanti al Museo del Violino, ospite della ‘Compagnia delle griglie’ e quale testimonial del progetto Mec2019. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale Italiana ha accettato con onore il ruolo di ambasciatore di ...

Roma - domani pomeriggio la presentazione del nuovo DS Gianluca PetraChi : L’accordo con la Roma era stato già raggiunto da tempo, ma il contratto che lo legava al Torino e un po’ di resistenza di Cairo hanno allungato i tempi affinché potesse arrivare l’annuncio. Ma poi l’ufficialità c’è stata e Gianluca Petrachi è diventato il nuovo direttore sportivo giallorosso. domani la società capitolina lo presenterà a stampa e tifosi. “domani alle 16:00 si terrà la conferenza stampa di ...

Francesco Totti come Gianluca VacChi : l’ultimo acquisto per la sua villa : Francesco Totti come Gianluca Vacchi: l’idea dell’ex calciatore per la propria casa In cosa somiglia Francesco Totti a Gianluca Vacchi? Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore e marito di Ilary Blasi avrebbe avuto la stessa idea dell’imprenditore di farsi installare nella propria abitazione un campo da paddle. Totti, che da […] L'articolo Francesco Totti come Gianluca ...

Una colletta per aiutare Chi viola la legge... Gianluca Grignani insorge sul caso Sea Watch : Il caso politico della "Sea Watch 3" continua a dividere l'opinione del web: il cantautore Gianluca Grignani ha condiviso un post contenente un messaggio che contesta la colletta pro Carola Rackete.\\ Continua a dividere l'opinione pubblica il caso politico concernente l'attracco della "Sea Watch 3" nel porto di Lampedusa. Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante, rimasto bloccato in mare con 43 migranti a bordo, ...

“Ci serve un localizzatore per autistici”. La riChiesta di aiuto di Gianluca Nicoletti : Sono circa 20 i casi, dal 2015 ad oggi, di ragazzi autistici scomparsi nel nulla e mai più ritrovati. Ragazzi come Daniele Potenzoni, dileguatosi a Roma Termini il 10 giugno 2015 e mai più trovato. Negli anni seguenti al caso Potenzoni sono stati rintracciati nelle cronache, almeno altri quattro casi a esito infausto, che in Italia hanno coinvolto a tutt’oggi soggetti autistici che si sono allontanati dai loro accompagnatori e che non sono stati ...

Gianluca PetraChi è il nuovo ds della Roma : Dal 1 luglio Gianluca Petrachi sarà ufficialmente il Direttore Sportivo della Roma. L’annuncio lo dà la stessa società sul suo sito internet. Petrachi ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2022. Ecco le parole con cui lo saluta il CEO Guido Fienga: “Sono contento di dare il benvenuto a Gianluca nel nostro team. Sono certo che con la sua competenza rappresenterà una risorsa importante all’interno del ...

Roma - arriva l’ufficialità : Gianluca PetraChi nuovo direttore sportivo : Alla fine l’ufficialità è arrivata: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo della Roma. Dopo mesi di trattative, conferme, smentite, lavoro sottotraccia, i giallorossi hanno potuto annunciare colui che sostituisce di fatto Frederic Massara (passato al Milan) che a sua volta a metà della scorsa stagione era subentrato al dimissionario Monchi. Ecco il comunicato del club. “L’AS Roma è lieta di annunciare che ...

Gianluca VacChi & co... quanto guadagnano i vip in consolle? : Sono necessarie decine di migliaia di euro per avere Gianluca Vacchi o Fedez in consolle per una serata ma sono numerosi i volti noti che decidono di intraprendere questa strada con discreto successo. Ecco quanto guadagnano. Dalle telecamere alle consolle, sono tantissimi i volti noti che si reinventano DJ con ottimi risultati. L'estate è il periodo più prolifico per questo lavoro e i vip non perdono tempo, pronti a esibirsi ...

Le ultime follie estive di Gianluca VacChi : Dopo aver dato da mangiare a un ippopotamo in giardino, giocato a tennis con un segway e ballato di notte con Michelle Hunziker, ora Gianluca Vacchi ne ha fatta un'altra delle sue. Difficile star dietro a tutte le follie di Gianluca Vacchi, e non si parla solo della sua “mania” contagiosa di ballare che lo ha portato agli onori delle cronache e a visualizzazioni da record. In questi ultimi due anni, Vacchi con 12,8 milioni di ...

Ecco quanto guadagnano Gianluca VacChi - Asia Argento e Stefano De Martino come dj. Ma il più riChiesto non è uno di loro : È Spy Magazine a stilare la lista dei Dj italiani più pagati in Italia e in Europa e tra di loro ci sono dei volti molto noti del mondo dei social e dello spettacolo. Gianluca Vacchi, per esempio. quanto costa una serata con lui come dj? Ben 50 mila euro. E le date del “nostro” mr. Enjoy sono veramente tantissime. Sempre secondo il settimanale Spy, Fedez avrebbe invece ricevuto 100 mila euro come compenso da Flavio Briatore per ...

Chi è Gianluca Mancini : carriera e stipendio del nazionale Under 21 : Chi è Gianluca Mancini: carriera, stipendio e biografia del nazionale Under 21. Il campionato europeo 2019 è iniziato nel migliore dei modi per la nazionale Under 21 allenata dal ct Luigi di Biagio. L’italia ha battuto 3 a 1 una Spagna tecnicamente molto forte e compatta. Nella prima mezz’ora gli azzurrini hanno sofferto la tecnica degli iberici, soprattutto di Dani Ceballos che al 9’ trova un bellissimo gol grazie a un tiro a giro dal limite ...

Cecilia Capriotti/ 'In crisi con Gianluca per un truffatore. Mi Chiamava 20 volte...' : Cecilia Capriotti racconta la tragedia vissuta a casa di un truffatore che ha quasi messo in crisi il rapporto con il compagno Gianluca Mobilia.