Charlie Charles | «Il volto nascosto del successo»

vanityfair

(Di giovedì 11 luglio 2019) Le hit di questi tempi hanno un(vero nome Paolo Monachetti), 25 anni, ambadassor di Adidas, è il produttore e beatmaker italiano più quotato al mondo, con 105 produzioni internazionali all’attivo. Grazie al suo apporto, Sfera Ebbasta diventa il primo artista italiano a finire nella top 100 mondiale di Spotify, con l’album Rockstar. Al momento è in radio con Calipso (with Dardust feat. Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra) e con Vado di Jovanotti, tratto da Jova Beach Party EP. Parlare con lui è come leggere un libro di intelligenza emotiva di Daniel Goleman. Un pensiero fluido, semplice. E una grande certezza: «Non è narcisismo, ma la mia musica è fantastica». «Tu vuoi un beat di, ma non lo sai usare», canta il rapper Tedua in Lingerie, come se oggi ottenere una collaborazione con, per un artista, sia un’occasione da saper gestire bene, ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Charlie Charles - Calipso (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) - VGoodvibers : @mocoloves Ma insomma qui non ha detto niente di che, si sapeva già che anche nel prossimo singolo c'è la collabora… - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: Con #CharlieSays #MaryHarron ci riporta agli anni '60 e ai delitti di Cielo Drive, con sguardo privilegiato e femminil… -