Sparate a Carola e al Pd | minacce su Facebook dal gruppo Il

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “e al Pd”. Poi insulti sessisti, frasi razziste e persino l’auspicio di un golpe militare. Ora della pagina‘Il finanziere’, 16.000 mila iscritti e gestita da un brigadiere in congedo dal 1996, se ne occuperà la Procura attivata dal Comando generale della Guardia di Finanza dopo l’articolo di The Vision che dava conto dei post violenti contenuti nel. Una decisione che ha ottenuto il plauso del ministro dell’Economia Giovanni Tria a cui è indirizzata l’interrogazione parlamentare, prima firmataria la deputata Pd Giuditta Pini, che sollecita una risposta sul caso.I post sul, attivo da nove anni, hanno raggiunto livelli considerevoli di sessismo, razzismo e violenza in occasione del caso Sea Watch. “Dovevano aprire il fuoco e farla fuori a questa con quelli del Pd”, si ...

